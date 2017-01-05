Словацкого мотоциклиста ударила молния на третьем этапе «Дакара»

Словацкий мотогонщикбыл поражён молнией по ходу третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2017». Выступающий на мотоцикле KTM за свою команду Якес получил электрический разряд во время грозы в районе Сала Сентенарио, за 300 км до финиша спецучастка.Словак почувствовал удар током. Но смог продолжить гонку, несмотря на испытываемую боль в левой руке, и финишировал на 15-м месте в зачёте мотоциклов. Позже он прошёл медосмотр в больнице Жужуй, врачи разрешили ему продолжить участие в «Дакаре». Доктора отметили, что жизнь гонщику спас мотоцикл, сообщает Motorsport.«Слава богу, он не поставил ноги на землю, потому что сработал бы как громоотвод», — отметил один из членов команды Якеса.