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Словацкого мотоциклиста ударила молния на третьем этапе «Дакара»

5 января 2017, четверг. 13:43. Авто
Словацкий мотогонщик Иван Якес был поражён молнией по ходу третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2017». Выступающий на мотоцикле KTM за свою команду Якес получил электрический разряд во время грозы в районе Сала Сентенарио, за 300 км до финиша спецучастка.

Словак почувствовал удар током. Но смог продолжить гонку, несмотря на испытываемую боль в левой руке, и финишировал на 15-м месте в зачёте мотоциклов. Позже он прошёл медосмотр в больнице Жужуй, врачи разрешили ему продолжить участие в «Дакаре». Доктора отметили, что жизнь гонщику спас мотоцикл, сообщает Motorsport.

«Слава богу, он не поставил ноги на землю, потому что сработал бы как громоотвод», — отметил один из членов команды Якеса.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — мотоциклы
Новости. Авто
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