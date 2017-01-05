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Роберт Кубица примет участие в 24-часовой гонке в Дубае

5 января 2017, четверг. 17:03. Авто
Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица объявил, что примет участие в 24-часовой гонке в Дубае, которая состоится в середине февраля. В этой гоне он будет выступать за рулём Porsche GT3 .

«Я рад сообщить, что буду гоняться в Дубае с 12 по 14 января. Я присоединюсь к национальной команде за рулём Porsche GT3 и приму участие в 24-часовой гонке», — написал Кубица в одной из социальных сетей.

В конце ноября Кубица принял участие в тестах протопипа частной команды категории LMP1 ByKolles, проходивших в Бахрейне, где оказался на полcекунды быстрее боевого пилота команды Пьера Каффера.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Роберт Кубица
Новости. Авто
5 января 2017, четверг
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