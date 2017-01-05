Максимов: пробил картер двигателя, финишировал на почти раскрошенных колёсах

Александр Максимов

Российский мотогонщикрассказал о ходе четвёртого этапа, по итогам которого он идёт 13-м в общем зачёте и первым в квадроциклах. Ещё один россиянин Дмитрий Агошков закрепился на 5-й позиции.«Всё хорошо, очень помогает восстанавливать силы знакомый доктор из команды Владимира Васильева. Сегодня очень серьёзные камни, каменистая колея — я пробил картер двигателя, где-то за 50 км пробил защиту маятника, финишировал практически на раскрошенных колесах. Трасса на этом марафоне хоть и проходит по знакомым местам в Марокко, но гораздо сложнее, чем этап чемпионата мира ФИМ — ралли OiLibya, где я был дважды. „Африка Рейс“ мне нравится, нам удаётся держать режим — успеваем с Димой Агошковым отдыхать после спецучастка, потом рисуем легенду и вовремя спать», — сообщил Максимов.