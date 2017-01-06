«Сильверстоун» может отказаться от проведения Гран-при Великобритании

Английский автодром «Сильверстоун» может отказаться от проведений Гран-при Великобритании после 2019 года, сообщает ITV.В контракте автодрома есть пункт, согласно которому его можно разорвать в 2019 году. Такой вариант рассматривается, если автодром и впредь не будет приносить достаточную прибыль своим владельцам.Нынешний контракт рассчитан до 2026 года, однако его можно расторгнуть ранее, если предупредить об этом за два года. На этом настаивает Клуб британских автогонщиков.Однако, ситуация может измениться с приходом новых владельцев Формулы-1 — Liberty Media. Компания настроена реформировать гонки и увеличить доходы организаторов.