Уперенко: в руслах рек очень напрягали большие камни

Штурман команды KONTURTERM Racingпрокомментировал третий этап «Дакара-2017», на котором их экипаж (пилот Сергей Шихотаров) показал 28-е время.«В начале были дюны и растительность и местами фэш-фэш, а потом всё было достаточно жёсткое и быстрое. Просто потом поднимались высоко, и погода менялась. Шёл дождь в большом количестве. А потом характер трассы изменился, потому что ушли в русла рек, и где-то русла были широкие и достаточно мягкие, а где-то были очень большие камни, и пилоту приходилось очень внимательно следить за трассой, чтобы просто не порвать колёса. И в общем и целом это очень напрягало.Потом после русел мы опять поднялись на высокогорье, пошли серпантины, особенно в финальной части. Очень узкие места, очень много людей, и очень опасно, потому что собаки, люди, козы — всё это бегает. И уже потом, наверное, это планировалось как жемчужина всей истории, финальная часть. Грузовики, видимо, не проходили под мостами, и они (организаторы) специально выкопали для них траншеи, как ванны, что ли, чтобы они туда ныряли. Вот мы туда и нырнули, проехали…Основная проблема — это новые точки, это очень серьёзно изменило навигационную работу, потому что нужно ехать чётко по дорожной книге. И, конечно же, в песках это мегасложно», — рассказал Уперенко в интервью журналисту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.