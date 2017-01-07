А. Куприянов: довольны этапом, постепенно сокращаем отрыв от конкурентов

Штурман экипажа Сергея Куприянова в составе «КАМАЗ-мастер»на ралли-рейде Africa Eco Race прокомментировал пятый этап гонки. Экипаж Куприяновых стал вторым на этапе среди грузовиков и 11-м в общем зачёте.“Проехали быстро, надёжно, уверенно. В принципе это повторение прошлогоднего этапа. Практически весь спецучасток прошли на максималке. Сначала обогнали джип, меняющий колесо, затем второй внедорожник обогнали ходом. А где-то за 100 км до финиша пропустили вперёд экипаж Андрея Каргинова и дальше уже держались за ним. Приятный день, хороший результат. Сокращаем разрыв с нашими конкурентами. Так что мы довольны”, — приводит слова штурмана официальный сайт команды.