Р. Браун: я бы управлял Формулой-1 не так, как Экклстоун

Бывший руководитель команд «Феррари» и «Мерседес»признался, что на месте босса Формулы-1управлял бы чемпионатом по-другому.«Берни переживает о спорте, но для него также важна коммерция. Он желает получать максимальную прибыль от команд и акционеров. Мой стиль управления был бы другим. Наверное, я слишком прагматичен и внимателен к деталям, такое присуще инженерам. Не исключаю, что мой подход был бы неправильным», — приводит слова Брауна ESPN.Ранее появлялись слухи, что Браун может заменить Экклстоуна у руля Формулы-1.