Рома: опередить «Пежо» по чистой скорости на большой высоте нереально

Пилот «Тойоты», выступающий на «Дакаре» в классе внедорожников, считает, что его автомобиль серьёзно уступает технике конкурентов из «Пежо».«Петерансель сумел опередить меня на одном из прямых участков. В условиях высокогорья опередить «Пежо» по чистой скорости нереально. На уровне моря мы конкурентоспособны, но тут — нет», — приводит слова Ромы Motorsport.После пяти этапов Рома занимает четвёртое место в зачёте внедорожников, уступая лидеру Стефану Петеранселю более менее шести минут.