Петерансель: моё лидерство чисто символическое

Лидер ралли-марафона «Дакар-2017»назвал своё преимущество незначительным. Француз чуть более чем на минуту опережает своего соотечественника и партнёра по «Пежо» Себастьена Лёба. Идущий третьим Сириле Депре уступает ему пять минут, Нани Рома на четвёртом месте — пять с половиной.«Впереди борьба становится очень плотно. Прошло пять дней гонки, а лидеров уже было четверо, и всегда с маленьким отрывом. Лидерство на „Дакаре“ на этом этапе чисто символическое, оно ничего не значит», — приводит слова Петеранселя Autosport.