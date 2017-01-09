Шихотаров: в день отдыха проводится углублённая подготовка ко второй части гонки

Пилот команды KONTURTERM Racingрассказал, как проходит день отдыха на “Дакаре-2017”.“Хотелось бы немножко вам дать представление о том, что такое день отдыха. Если гонка рассчитана на 12-14 дней, то в день отдыха производится углублённая подготовка к старту второй части ралли. Меняется всё масло, меняется генератор, меняется стартер, меняются приводы, меняются приводные ремни. Иногда могут поменяться задние оси. Топовые гонщики меняют даже амортизаторы, мы не меняем, потому что едем очень аккуратно. Но всё равно за те дни, что были, накопились мелкие неисправности, которые нужно устранять”, — передаёт слова Шихотарова корреспондент “Чемпионата” Светлана Амеличкина.