Ардавичус: это был первый день «Дакара», когда мотор работал в боевом режиме

Пилот Astana Motorsports, выступающий на «Дакаре-2017» на грузовике MAN, поделился своими впечатлениями от 10-го этапа.«Это первый день, когда мой автомобиль пришёл в нормальное состояние. Мы спустились с высоты, и здесь наш мотор начал работать в нормальном боевом режиме. Сегодня для меня настоящий первый боевой спецучасток, который просто сумасшедше понравился. Правда полтора часа потеряли на поиски выезда из русла. Допустили ошибку и немного покатались по руслам.Но, в общем, позиция у меня всё равно дальняя, приходится много обгонять в «гарнире». Тяжело обгонять, поскольку не хотят пропускать и пыльно. Но вместе с тем я сегодня получил просто невероятное удовольствие от пилотажа и от скорости, которую держит автомобиль», — передаёт слова Ардавичуса корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.