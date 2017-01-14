Уперенко: перед нами было много автомобилей T2, они трудно едут в горы

Штурман команды KONTURTERM Racingпрокомментировал 11-й этап «Дакара-2017», на котором их экипаж (пилот Сергей Шихотаров) показал 26-й результат.«Сегодня дорога была двухплановая. Было два участка, разделённые приличной нейтрализацией в 370, если не ошибаюсь, километров. Утренняя часть представляла собой большие холмы, это такие старые-старые заросшие дюны. Они мягкие, пробивается колея, перепады высот, а нам из-за вчерашней аварии небольшой пришлось стартовать. Перед нами было огромное количество автомобилей T2, они трудно едут в такие горы. Тем не менее прорывались. И в финальной части первой части было очень сложно, наелись пылищи, а потом проехали, финишировали нормально. И потом был старт с некой вершины, по гравию. Очень коварные дорожки, каменные дорожки были, но бесподобные пейзажи. А ближе к финальной части всё сменилось на такие ходовые дороги — поля. Сегодня ехали осторожно после той аварии. Как говорится, обжегшийся на молоке, дует на воду. Тем не менее финишировали, осталось только завтра. Если машина выдержит и мы тоже, то всё будет нормально», — передаёт слова штурмана журналист «Чемпионата» Светлана Амеличкина.На заключительном, 12-м этапе экипаж Сергея Шихотарова показал 36-е время.