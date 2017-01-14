Лёб: моя цель — когда-нибудь выиграть «Дакар». Мы продолжим пытаться

Пилот «Пежо» Себастьен Лёб, который финишировал вторым на ралли-марафоне «Дакар-2017» прокомментировал результаты гонки.
«В этот раз всё прошло лучше, мы всегда оставались на трассе. Да, допустили несколько навигационных ошибок, но в конечном счёте мы весьма хорошо выступили на столь сложном „Дакаре“. Маленькая механическая проблема стоила нам некоторого времени в начале гонки, а затем пришлось выкладываться по максимуму, чтобы отыграть время. Мы финишировали вторыми. Не так и далеко. Конечно, мы были быстрее, и когда атаковали, то создавали хорошие отрывы. У нас были ингредиенты для победы в гонке. Я не думаю, что я выступлю на таком числе „Дакаров“, как Петерансель, но моя цель — когда-нибудь здесь выиграть. Мы продолжим пытаться. Сейчас на подиуме три „Пежо“, так что мы насладимся моментом и посмотрим, что будет дальше», — заявил Лёб в интервью пресс-службе «Дакара».