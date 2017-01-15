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«Рено»: в 2017 году представим второе поколение системы ERS

15 января 2017, воскресенье. 17:29. Авто
Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что в 2017 году на силовых установках его компании появится обновлённая система ERS.

«В этом году мы хотим подтвердить переворот ситуации с моторами. Прошлый год был фантастическим, и нам надо его закрепить. У нашего двигателя внутреннего сгорания будет полностью новая архитектура, и мы представим систему ERS второго поколения.

Можно рассмотреть множество побочных аспектов — вес, расположение, требования к охлаждению, а также напряжение тока, которое можно использовать в определённых климатических условиях. Эти вещи кажутся вторичными, но в Ф-1 вторичных вещей не бывает. Когда вы достигли максимума — то есть MGU с мощностью 120 кВт, — вам надо думать о дополнительных вещах, если вы хотите вывести команду на вершину», — цитирует Абитебуля Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Сириль Абитебуль
Новости. Авто
15 января 2017, воскресенье
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