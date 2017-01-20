Мальдонадо: уход Росберга мог дать мне шанс вернуться в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1рассказал, что мог вернуться в «Королевские гонки» благодаря уходу гонщика «Мерседеса»«Уход Росберга мог по принципу домино сделать ситуацию, в которой у меня появился бы шанс вернуться. Но всё получилось иначе. Была возможность перейти в «Заубер». Это хорошая команда, но вышло так, что условия не удовлетворяли обе стороны. Их выбор диктуется экономическими причинами. Конечно, я хочу вернуться в Формулу-1, поэтому буду и в будущем рассматривать все возможности», — рассказал Мальдонадо в интервью Motorsport.