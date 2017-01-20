Магнуссен: я никогда не получал негативных отзывов от команд

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что не воспринимает всерьёз критику со стороны управляющего директора «Рено» Сириля Абитебуля. На прошлой неделе Абитебуль сказал, что разочаровался в экс-пилоте своей команды.
«Прежде я слышал всякое, но никогда это не исходило от команды. Иногда вам может не повезти с парнем, который выдаёт своё мнение в прессу, и это становится официальным мнением всей команды. Но это лишь мнение одного человека, и я не воспринимаю это всерьёз», — приводит слова Магнуссена Motorsport.