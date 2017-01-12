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Абитебуль: Магнуссен разочаровал меня и своим выступлением, и поведением

12 января 2017, четверг. 00:37. Авто
Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что разочаровался в Кевине Магнуссене после сезона-2016. В 2017-м датчанин будет выступать за «Хаас».

«Магнуссен казался более естественным выбором, так как мы хотели сохранить преемственность. Но при этом один пилот постоянно прогрессировал, а другой застопорился. Магнуссен разочаровал меня и своим выступлением, и поведением. Он талантлив, но недисциплинирован и находит себе слишком много оправданий.

На многих Гран-при Палмер был далеко позади в пятницу, но затем прибавлял, а Магнуссен был сперва хорош, но затем сдувался. Да, Палмер прибавляет в своём темпе, как было и в GP2, где ему потребовалось несколько сезонов, чтобы взять титул, но он идёт по восходящей. В 2017-м он должен быть лучше по всем показателям», — приводит слова Абитебуля Auto Hebdo.
Источник: Auto Hebdo Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Кевин Магнуссен Сириль Абитебуль
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