Абитебуль: Магнуссен разочаровал меня и своим выступлением, и поведением

Управляющий директор «Рено»заявил, что разочаровался впосле сезона-2016. В 2017-м датчанин будет выступать за «Хаас».«Магнуссен казался более естественным выбором, так как мы хотели сохранить преемственность. Но при этом один пилот постоянно прогрессировал, а другой застопорился. Магнуссен разочаровал меня и своим выступлением, и поведением. Он талантлив, но недисциплинирован и находит себе слишком много оправданий.На многих Гран-при Палмер был далеко позади в пятницу, но затем прибавлял, а Магнуссен был сперва хорош, но затем сдувался. Да, Палмер прибавляет в своём темпе, как было и в GP2, где ему потребовалось несколько сезонов, чтобы взять титул, но он идёт по восходящей. В 2017-м он должен быть лучше по всем показателям», — приводит слова Абитебуля Auto Hebdo.