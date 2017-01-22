В Liberty Media намерены изменить совет директоров Формулы-1

Корпорация Liberty Media планирует внести изменения в совет директоров Формулы-1, сообщает Sky News.
По информации издания, правление Ф-1 покинут Мартин Соррелл, глава группы компаний WPP, Жар-Марк Хот из Unilever и Чонг Сенг Куа из ExxonMobil.
Сопредседатель инфестиционного фонада CVC Capital Дональд Маккензи и Шон Махоуни из Lehman Brothers останутся в совете директоров.
Также новые владельцы Формулы-1 хотят отправить в отставку Берни Экклстоуна. Ему был предложен пост почётного президента. Однако двое его помощников Данкан Лловарч и Саша Вудворд-Хилл останутся на своих должностях.