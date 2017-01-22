В Liberty Media намерены изменить совет директоров Формулы-1

Корпорация Liberty Media планирует внести изменения в совет директоров Формулы-1, сообщает Sky News.По информации издания, правление Ф-1 покинут, глава группы компаний WPP,из Unilever ииз ExxonMobil.Сопредседатель инфестиционного фонада CVC Capitalиз Lehman Brothers останутся в совете директоров.Также новые владельцы Формулы-1 хотят отправить в отставку. Ему был предложен пост почётного президента. Однако двое его помощников Данкан Лловарч и Саша Вудворд-Хилл останутся на своих должностях.