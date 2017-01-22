Ожье выиграл Ралли Монте-Карло в первой гонке за рулём «М-Спорт»

Пилот «М-Спорт» Себастьен Ожье стал победителем Ралли Монте-Карло. Второй результат показал Яри-Матти Латвала на «Тойоте», третий — Отт Тянак.
WRC. Ралли Монте-Карло. Итоговый зачёт
1. Себастьен Ожье («М-Спорт») 4:00:03.0
2. Яри-Матти Латвала («Тойота») +2:15.0
3. Отт Тянак («М-Спорт») +2:57.8
4. Дани Сордо («Хёндэ») +3:35.8
5. Крэйг Брин («Ситроен») +3:47.8
6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +6:45.0
7. Андреас Миккельсон («Шкода») +9.32.7
8. Ян Копецки («Шкода») +12:58.1
9. Стефан Лефебр («Ситроен») +14:43.8
10. Бриан Буффье («М-Спорт») +16:09.4