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Ожье выиграл Ралли Монте-Карло в первой гонке за рулём «М-Спорт»

22 января 2017, воскресенье. 15:32. Авто
Пилот «М-Спорт» Себастьен Ожье стал победителем Ралли Монте-Карло. Второй результат показал Яри-Матти Латвала на «Тойоте», третий — Отт Тянак.

WRC. Ралли Монте-Карло. Итоговый зачёт

1. Себастьен Ожье («М-Спорт») 4:00:03.0
2. Яри-Матти Латвала («Тойота») +2:15.0
3. Отт Тянак («М-Спорт») +2:57.8
4. Дани Сордо («Хёндэ») +3:35.8
5. Крэйг Брин («Ситроен») +3:47.8
6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +6:45.0
7. Андреас Миккельсон («Шкода») +9.32.7
8. Ян Копецки («Шкода») +12:58.1
9. Стефан Лефебр («Ситроен») +14:43.8
10. Бриан Буффье («М-Спорт») +16:09.4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Себастьен Ожье
Новости. Авто
22 января 2017, воскресенье
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