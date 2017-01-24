Керри: опыт и знания Брауна уже принесли большую пользу

Новый председатель Formula One Group (FOM)прокомментировал назначениена пост спортивного директора Формулы-1 и назначениена должность коммерческого директора.«Я рад приветствовать Росса, вернувшегося в Формулу-1. За свои 40 лет в спорте он отметился своим волшебным прикосновением к каждой команде, с которой работал. Он обладает почти беспрецедентными техническими знаниями, опытом и связями. И я уже извлёк большую пользу от его советов и опыта.Шон был движущей силой в превращении ESPN в одну из ведущих мировых спортивных франшиз. Его знания и опыт в области продаж, маркетинга, цифровых СМИ будут иметь неоценимое значение в развитии Формулы-1», — приводятся слова Керри в официальном пресс-релизе.