Кэри: мы сохраним Гран-при Великобритании

Исполнительный директор Формулы-1заявил, что чемпионат будет работать над сохранением европейских этапов, в том числе — Гран-при Великобритании.«Мы сохраним Гран-при Великобритании. Основа нашего спорта — Западная Европы. Мы хотим сохранить это и улучшить. Такие вопросы решаются в ходе переговоров. Мы хотим наладить отношения с промоутерами всех этапов, будем вместе искать пути сделать Гран-при ещё более масштабным событием», — приводит слова Кэри BBC.Ранее сообщалось, что Гран-при Великобритании может сменить автодром с 2019 года, поскольку владельцы «Сильверстоуна» не довольны доходами от организации гонки.