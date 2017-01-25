Росси: не жалею о том, что не перешёл в Формулу-1

Семикратный чемпион MotoGPне жалеет о том, что не перешёл в Формулу-1, когда у него был такой шанс.«Думаю, я принял верное решение — остался в MotoGP в 2006-м и выиграл ещё два чемпионских титула, провёл отличные гонки и сражения. Я не жалею об этом, но мне очень нравится Ф-1. Был момент, когда я решил посмотреть, что из этого выйдет, и решил провести ещё тесты. Но, возвращаясь, понял, что не готов оставить байки. И это было верным решением», — цитирует итальянского гонщика Globo.