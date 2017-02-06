Р. Браун: Баррикелло обещал пропустить Шумахера в Австрии, а потом отказался

Бывший технический директор «Феррари»поделился воспоминаниями о Гран-при Австрии—2002, где команда заставилапропуститьвперёд.«Если поразмыслить, то Австрия была ошибкой. Обстоятельства были сложнее, чем люди думают. Перед гонкой мы обсуждали, как будем действовать в такой ситуации, если она возникнет — что если Рубенс окажется впереди Михаэля, то он пропустит его.Всё было согласовано до гонки. А потом в гонке Рубенс оказался впереди, и мы сказали ему: „Хорошо, можешь теперь его пропустить?“ И он ответил: „Не заставляйте меня! Это мой большой шанс выиграть гонку. Не делайте этого со мной!“К тому времени Михаэль уже спросил по радио, когда Рубенс его пропустит, как и договаривались. И как нам всё решить, если мы не делаем того, о чём договорились? Потому мы и сказали Рубенсу, что он должен пропустить, а он устроил из этого большое шоу.А потом всё стало хуже потому, что Михаэль увидел реакцию толпы и поставил Рубенса на верхнюю ступень подиума, за что ФИА оштрафовала нас на $ 1 млн», — цитирует Брауна Autosport.