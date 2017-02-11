Ньюгарден — лучший в первый день тестов IndyCar в Финиксе, Алёшин — 19-й

Джозеф Ньюгарден показал лучшее время в первый день тестов серии IndyCar в Финиксе. Вторым стал Эд Карпентер. Третий результат у Уилла Пауэра.
Россиянин Михаил Алёшин показал 19 время.
IndyCar. Тесты. Финикс. Первый день
1. Джозеф Ньюгарден («Шевроле»)
2. Эд Карпентер («Шевроле») +0.0141
3. Уилл Пауэр («Шевроле») +0.1530
4. Джей Ар Хильдебранд («Шевроле») +0.1628
5. Александер Росси («Хонда») +0.2597
6. Марко Андретти («Хонда») +0.2669
7. Такума Сато («Хонда») +0.3332
8. Себастьен Бурде («Хонда») +0.3382
9. Эд Джонс («Хонда») +0.3852
10. Симон Пажно («Шевроле») +0.3929
…
19. Михаил Алёшин («Хонда») +1.1161