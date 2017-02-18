Хэмилтон: будущее Формулы-1 за городскими трассами

Трёхкратный чемпион Формулы-1призвал увеличить число городских трасс в чемпионате.«Я не большой фанат наших новых трасс. Некоторые из них так далеко от города, людям трудно добираться. Например, в Китае ехать очень далеко. Трасса отличная, но я не понимаю, зачем её так далеко построили.Я думаю, будущее за городскими трассами. Надеюсь, их будет становиться больше. Гонка в Нью-Йорке была бы восхитительна. США — такая большая часть мира, а у нас там только один этап», — приводит слова Хэмилтона GP Update.