Сэм Бёрд стал лучшим по итогам второй тренировки Формулы-Е в Буэнос-Айресе

Сэм Бёрд показал лучшее время на второй тренировке Формулы-Е в Буэнос-Айресе. Второй результат показал Феликс Розенквист, третий — Лукас ди Грасси.
Формула-Е. Буэнос-Айрес. Вторая тренировка
1. Сэм Бёрд (DS Virgin) – 1:08.792
2. Феликс Розенквист (Mahindra) +0.165
3. Лукас ди Грасси (Abt Schaeffler Audi) +0.262
4. Себастьен Буэми (Renault eDams) +0.335
5. Робин Фряйнс (Andretti) +0.374
6. Нельсиньо Пике (Nextev) +0.421
7. Оливер Тёрви (Nextev) +0.473
8. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0.522
9. Николя Прост (Renault eDams) +0.680
10. Маро Энгел (Venturi) +0.804.