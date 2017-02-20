Верляйн может пропустить и вторую сессию предсезонных тестов

Корреспондент Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт опасается, что пилот «Заубера»может пропустить и вторую сессию предсезонных тестов. Ранее немец объявил, что пропустит первые тесты из-а травмы спины, полученной в аварии на Гонке чемпионов.«Верляйн может отсутствовать в течение некоторого времени, потому что его травма также лишает его возможности тренировать шею. Важность тренировки мышц шеи заметно увеличилась в связи с тем, что повороты в этом году будут проходиться на более высоких скоростях. И чем меньше Верляйн сейчас тренируется, тем больше ему нужно будет готовиться впоследствии и тем больше его участие в тестах в Мельбурне находится под вопросом», — написал Шмидт.