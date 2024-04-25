Полиция Ченная назвала собак в честь пилотов Формулы-1

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Щенки бельгийской овчарки Шарль, Карлос и Ландо будут нести службу в кинологическом отряде полиции Ченная (Индия).

Комиссар городского отдела полиции Сандип Рай Ратор на странице отдела в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал фото щенков, названых в честь гонщиков Формулы-1 – Шарля Леклера, Карлоса Сайнса (оба – «Феррари») и Ландо Норриса («Макларен»).

Шенки Шарль, Ландо и Карлос Фото: Отдел полиции Ченная

Ратор рассказал, что щенки пройдут специальную программу подготовку для работы в полиции и в дальнейшем будут привлекаться к охране правопорядка.

Кинологический отряд полиции Ченная состоит из 21 собаки (не считая трёх щенков), которые несут разные обязанности. 14 собак специализируются на обнаружении взрывчатки, шесть собак используются для сыска, а ещё одна собака — для обнаружения наркотиков.