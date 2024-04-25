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Команды отложили решение об изменении системы начисления очков в Формуле-1

Команды отложили решение об изменении системы начисления очков в Формуле-1
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Команды Формулы-1 отложили на конец этого года принятие решения об изменении системы начисления очков в Формуле-1. Об этом сообщает издание Motorsport.

После того, как середняки Формулы-1 попытались расширить зачётную зону, расширив ее до 12-ти машин, вместо 10-ти сейчас, эта тема была включена в повестку сегодняшнего заседания Комиссии Формулы-1, в котором участвовали представители ФИА, ФОМ и всех 10 команд.

Для принятия решения требовалась поддержка пяти команд. В итоге участники встречи решили отложить этот вопрос на конец года, чтобы лучше проанализировать его последствия.

Вопрос будет снова внесён в повестку дня следующего заседания Комиссии Формулы-1.

Напомним, идея заключается в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест останутся такими же, как сейчас, но за места с 8-го по 12-е будут перераспределены.

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