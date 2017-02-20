В «Ред Булл» не думают, что в 2017 году в Формуле-1 станет меньше обгонов

Инженеры «Ред Булл» считают, что опасения, что смена технического регламента сократит число обгонов в Формуле-1, могут оказаться неоправданными.
«Машина 2017 года будет выглядеть агрессивнее — она будет шире, шины больше. Можно сказать, что расширение машины усложнит обгоны. Однако из-за аэродинамического эффекта и повышения сопротивления, а также увеличения времени, проводимого на прямых, будет больше шансов обгонять в этих условиях», — цитирует главного инженера «Ред Булл» по скорости Пьера Ваше Autosport.
С ним согласился глава отдела аэродинамики Дэн Феллоуз.
«Чем больше прижимной силы производит машина, тем сильнее на неё могут повлиять другие болиды. Так что машины смогут подъезжать ближе друг к другу и использовать слипстрим для обгонов на прямых», — сказал Феллоуз.