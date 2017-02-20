В «Ред Булл» не думают, что в 2017 году в Формуле-1 станет меньше обгонов

Инженеры «Ред Булл» считают, что опасения, что смена технического регламента сократит число обгонов в Формуле-1, могут оказаться неоправданными.«Машина 2017 года будет выглядеть агрессивнее — она будет шире, шины больше. Можно сказать, что расширение машины усложнит обгоны. Однако из-за аэродинамического эффекта и повышения сопротивления, а также увеличения времени, проводимого на прямых, будет больше шансов обгонять в этих условиях», — цитирует главного инженера «Ред Булл» по скоростиAutosport.С ним согласился глава отдела аэродинамики«Чем больше прижимной силы производит машина, тем сильнее на неё могут повлиять другие болиды. Так что машины смогут подъезжать ближе друг к другу и использовать слипстрим для обгонов на прямых», — сказал Феллоуз.