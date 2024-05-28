«Шарль может быть спокоен, зная, что достиг своей цели». Хилл — о победе Леклера

Бывший гонщик Формулы-1 и чемпион 1996 года Деймон Хилл высказался о победе пилота «Феррари» Шарля Леклера в гонке Гран-при Монако, которая состоялась 26 мая.

«У этого человека большое сердце. Ему много раз отказывали, но он сохранял самообладание. Интересно, повлиял ли опыт поражений в его жизни на его взгляд на спорт? И всё же победа для него значит очень много. Это парадокс — сама по себе победа не так уж важна, но как выражение его самых сокровенных чувств это так же сильно, как и великое искусство. Можете себе представить, что он чувствует? Теперь Шарль может быть спокоен, зная, что достиг своей цели», — приводит слова Деймона Хилла портал F1oversteer.

Ранее Фредерик Вассёр прокомментировал выступление Шарля Леклера на Гран-при Монако.