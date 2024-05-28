Макс Ферстаппен ответил на вопрос о своих главных конкурентах

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уклончиво ответил на вопрос о своих конкурентах в борьбе за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Кто мои главные конкуренты? Все», — приводит слова Ферстаппена oe24.at.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 169 очков. На счету его главного преследователя, монегаска Шарля Леклера из команды «Феррари», 138 баллов. Тройку сильнейших замыкает Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, состоится с 7 по 9 июня.

Ранее Ферстаппен дал комментарий по поводу борьбы за титул между командами после неудачного для себя Гран-при Монако.

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