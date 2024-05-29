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Corriere dello Sport: Антонелли утвердили в качестве замены Хэмилтона на следующий сезон

Corriere dello Sport: Антонелли утвердили в качестве замены Хэмилтона на следующий сезон
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17-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли получил устное согласие от совета директоров «Мерседеса» на замену Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне Гран-при Формулы-1. Об этом сообщает портал Corriere dello Sport.

Согласно имеющейся информации, Андреа Кими произвёл впечатление на руководство во время тестового выступления в Сильверстоуне, которое состоялось после Гран-при Майами. Вместе с Антонелли в тестовом заезде участвовали Мик Шумахер и Джордж Расселл. Все пилоты управляли болидом «Мерседес» W13 2022 года выпуска и следовали идентичным программам. Антонелли в квалификационном режиме проехал примерно в том же темпе, что и Расселл. Однако в гоночной симуляции итальянец оказался немного быстрее.

По окончании тестового выступления все 15 представителей «Мерседеса» сошлись во мнении о том, что Антонелли примет участие в следующем сезоне Гран-при Формулы-1 в качестве нового пилота «Мерседеса».

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