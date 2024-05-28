Президент ФИА посоветовал Андретти приобрести команду Ф-1, чтобы попасть в чемпионат

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем считает, что Марио Андретти нужно приобрести команду Формулы-1, чтобы оказаться в чемпионате.

«Я не сомневаюсь, что Формула-1 и Liberty Media будут рады видеть другие команды, если только они являются производителями автомобилей.

Я бы посоветовал Марио Андретти пойти и купить другую команду, а не приходить в качестве 11-й команды. Я чувствую, что некоторые команды нуждаются в обновлении. Что лучше? Иметь 11 команд ради количества или 10 сильных? Я всё ещё считаю, что команд должно быть больше, но дело не в количестве, а в качестве», — приводит слова бен Сулайема Reuters.

Ранее Марио Андретти заявил, что генеральный директор Liberty Media Грег Маффей лично сказал ему, что не допустит их команду в Формулу-1.