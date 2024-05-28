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Магнуссен: это самое разочаровывающее начало сезона в моей жизни

Магнуссен: это самое разочаровывающее начало сезона в моей жизни
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен дал комментарий по поводу стартового отрезка сезона-2024 после того, как оба гонщика американской команды сошли с дистанции на Гран-при Монако.

«Нехорошо видеть обе машины в одной аварии. Это отстой. Это очень дерьмовая ситуация. Наверное, это было самое разочаровывающее начало сезона в моей жизни. Всё время кажется, что мы идём в гору, но ничего не получается. Так что, надеюсь, мы сможем всё изменить. У нас есть сильный пакет обновлений, так что мы должны его использовать.

Что именно у нас не срабатывает? Я ненавижу говорить о невезении, потому что во многих случаях тебе есть что сказать по этому поводу, даже если все идёт не так, как ты хочешь, и ты чувствуешь, что тебе не везёт. Но всё же это не может служить оправданием», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.

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