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Оскар Пиастри: мы можем быть уверены в своих силах, где бы ни выступали

Оскар Пиастри: мы можем быть уверены в своих силах, где бы ни выступали
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри отметил прогресс своей команды за последнее время.

«В последних трёх гонках наша команда столкнулась с тремя совершенно разными трассами, и мы были конкурентоспособны на всех из них. Майами, вероятно, был нашим худшим местом в этом году, но Имола всегда относилась к нам дружелюбно. В этот уикенд мы показали отличные результаты, несмотря на то что наша машина была не самой быстрой на поворотах. Так что мы можем быть уверены в своих силах, где бы мы ни выступали. Нам не нужно полагаться на скоростные трассы, как в прошлом году, чтобы добиться хороших результатов. Это здорово, что мы движемся вперёд», — приводит слова Оскара Пиастри портал FormulaNerds.

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