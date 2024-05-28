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Вассёр: В 2023-м у «Ред Булл» было преимущество на пит-стопах, сейчас такого уже нет

Вассёр: В 2023-м у «Ред Булл» было преимущество на пит-стопах, сейчас такого уже нет
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на последних этапах Формулы-1 выглядит не так доминантно, как в предыдущих сезонах.

«Макс допустил больше ошибок в Имоле, чем за последние три сезона. Такое происходит, когда нужно больше рисковать. Если ты находишься в зоне комфорта, то особо не совершаешь ошибок, и я думаю, что «Ред Булл» ранее были именно в такой ситуации. Не стоит спешить с выводами, они будут ещё сильнее.

В прошлом году у них было значительное преимущество. Иногда нам удавалось с ними соперничать в квалификации, но в гонке у них было преимущество в четыре-пять десятых секунды за круг, и в таких условиях им никогда по-настоящему ничего не угрожало. В Джидде Макс стартовал с середины стартовой решётки и через несколько кругов уже был впереди, а в Австрии делал быстрый пит-стоп под конец гонки, чтобы показать быстрый круг в самый последний момент, потому что у него был запас, чтобы себе это позволить.

Ранее у них было преимущество на пит-стопах, но сейчас такого уже нет», — заявил Вассёр на пресс-конференции.

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