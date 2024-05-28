«Посмотрите на это». Леклер вместе с Вассёром прыгнули в воду, не раздеваясь

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями с руководителем команды Фредериком Вассёром. По случаю победы Леклера на Гран-при Монако оба прыгнули в воду, не раздеваясь.

«Посмотрите на это. Ещё раз спасибо всем за сообщения, которые я получил. Это много значит», — подписал фото Леклер.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

В настоящий момент Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 138 очков. У занимающего первую позицию нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» 169 баллов. Топ-3 замыкает Ландо Норрис из «Макларена» (113 очков).

Ранее о победе Леклера в Монако мнением поделился Вассёр.

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