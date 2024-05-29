Хюлькенберг раскритиковал Переса и Магнуссена за аварию в Монако

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг раскритиковал напарника по команде Кевина Магнуссена, а также гонщика «Ред Булл» Серхио Переса за аварию, которая произошла на Гран-при Монако и из-за которой сошли все трое.

Напомним, Перес при разгоне сместился вправо, задев задним колесом антикрыло датчанина Кевина Магнуссена из «Хааса», после чего машину «Ред Булл» закрутило, и она задела Нико Хюлькенберга, также выступающего за «Хаас». Отметим, что от болида Переса осталось только шасси.

«Я думаю, что оба поступили неправильно, этого можно было легко избежать. Понятно, что для меня, не принимавшего в этом непосредственного участия, это самая дерьмовая ситуация. Пожалуй, не хватило двух десятых. Будь я вдвое дальше, он бы в меня не попал.

Я разочарован, потому что все в команде, мы все вкладываем много сил и времени, и это просто обидно», — приводит слова Магнуссена Motorsport Week.