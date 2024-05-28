Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис — о «Ред Булл»: они не так быстры, как раньше

Ландо Норрис — о «Ред Булл»: они не так быстры, как раньше
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлении «Ред Булл» на недавнем Гран-при Монако. Напомним, пилот австрийской команды Макс Ферстаппен в Монако показал шестой результат, а Серхио Перес не смог продолжить заезд после аварии в начале гонки.

«Возможно, у «Ред Булл» просто снова выдался не лучший уикенд. У нас же были некоторые новинки. Всё это показывает, что они не так далеко впереди, как думали. Борьба стала плотнее. Мы стали быстрее, «Феррари» стала быстрее, а они просто не так быстры, как раньше. Удивительно видеть подиум без гонщиков «Ред Булл». Но в то же время это здорово для зрителей и показывает другим гонщикам, что шансы есть», — приводит слова Норриса Motorsport-Total.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Материалы по теме
Хорнер высказался о Пересе после Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android