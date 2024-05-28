Ландо Норрис — о «Ред Булл»: они не так быстры, как раньше

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлении «Ред Булл» на недавнем Гран-при Монако. Напомним, пилот австрийской команды Макс Ферстаппен в Монако показал шестой результат, а Серхио Перес не смог продолжить заезд после аварии в начале гонки.

«Возможно, у «Ред Булл» просто снова выдался не лучший уикенд. У нас же были некоторые новинки. Всё это показывает, что они не так далеко впереди, как думали. Борьба стала плотнее. Мы стали быстрее, «Феррари» стала быстрее, а они просто не так быстры, как раньше. Удивительно видеть подиум без гонщиков «Ред Булл». Но в то же время это здорово для зрителей и показывает другим гонщикам, что шансы есть», — приводит слова Норриса Motorsport-Total.

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