Экс-директор «Альпин» — об Алонсо: он знает, что произойдёт в гонке через 10 кругов

Бывший гоночный директор «Альпин» Давиде Бривио поделился своими воспоминаниями о работе вместе с пилотом Фернандо Алонсо. Напомним, испанец выступал за французскую команду с 2021 по 2022 год.

«По ходу гонки Алонсо знает, что произойдёт через 10 кругов. Он потрясающий, у него есть видение гонки, у него всё под контролем, он гонщик, у которого есть что-то особенное, и мне очень понравилось с ним работать.

Работая с Фернандо, я чувствовал, что работаю с человеком, который будто никогда ничего не выигрывал, он выглядел как 25-летний парень, который всё ещё гонится за своей первой победой в гонке или за своим первым чемпионством мира, это невероятно, какой голод, желание и мотивация у него есть», — приводит слова Бривио Relevo.