Хорнер высказался о Пересе после Гран-при Монако

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении пилота команды Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1. Перес не смог закончить гонку Гран-при Монако, попав в аварию в начале заезда.

«Очевидно, нам нужно убедиться, что оба наших пилота будут набирать очки, потому что мы не можем сбрасывать со счетов угрозу со стороны «Феррари» и «Макларена» как в общем зачёте, так и в Кубке конструкторов. В первых шести гонках Чеко показывал очень сильные выступления, квалифицировался на первом ряду, финишировал вторым и третьим и показал в целом отличные результаты. Нам просто нужно вернуть уверенность в себе и не допустить спада», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Ранее сообщалось, что фотограф, попавший в больницу из-за аварии Переса, оставил на память обломок машины.

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