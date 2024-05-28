В Сети набрал популярность фейк о необычном Cybertruck от Канье Уэста

В Интернете набирает популярность видео, на котором якобы изображена новая модель Cybertruck, созданная Tesla совместно с известным музыкантом и дизайнером Канье Уэстом. Сообщения, однако, являются ложными.

Скриншот фейкового видео о Yeezy Cyber Truck Фото: Социальные сети

Впервые видео с автомобилем необычной формы и надписью «Канье показал свой новый Yeezy Cyber Truck за 1,2 млн» стал распространяться в социальных сетях 22 мая. Отмечалось, что в США будут построены три таких автомобиля.

Lo-Res Car Фото: bringatrailer.com

Довольно быстро выяснилось, что необычный автомобиль на видео был построен ещё в 2017 году — это концепт Lo-Res Car, созданный для обувной компании United Nude. В октябре 2021 года один из четырёх прототипов Lo-Res Car был выкуплен на аукционе Bring a Trailer за $ 111 тыс.

Салон Lo-Res Car Фото: bringatrailer.com

Напомним, премьера нашумевшего Tesla Cybertruck состоялась в конце прошлого года. В топовой комплектации футуристичный электропикап обладает полным приводом и тремя электромоторами, суммарно генерирующими 630 кВт (856 л. с.).