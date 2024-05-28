Албон — о гонке в Монако: мог выступить и на своём скутере

Пилот «Уильямса» Алекс Албон категорично высказался о гонке Гран-при Монако, состоявшейся на минувших выходных в Монте-Карло.

«Я был бы рад диктовать темп, но этого не нужно было делать. Цунода ехал настолько медленно, что я подумал, что мог бы выступить на своей «Веспе» (модель классического итальянского скутера. – Прим. «Чемпионата»). Это было настолько медленно… Это было больно.

По правде говоря, тяжело оставаться сосредоточенным, когда вы едете так медленно, потому что вы ни к чему не стремитесь. У вас нет предела. В конце он оторвался, а я подумал, что можно было бы делать так всегда. Но он решил этого не делать», — приводит слова Албона издание Crash.net.

Напомним, победителем Гран-при Монако стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.