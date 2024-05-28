Мик Шумахер высказался на тему возможного возвращения в Формулу-1

Немецкий пилот Мик Шумахер, выступающий за «Альпин» в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC), высказался на тему возможного возвращения в Формулу-1.

«Моя цель и моя мечта — выступать в Формуле-1. Так было всегда, и так будет всегда. Вот почему мы должны сделать так, чтобы кости домино упали в мою сторону. Надеюсь, в итоге я получу место. Всё, что я могу сделать сейчас, это просто стремиться показывать лучшие результаты в WEC и продолжать хорошо выступать за команду в качестве резервного пилота», — приводит слова Шумахера Daily Record.

Главные новости дня:

Ранее сообщалось, что гонщик «Альпин» Эстебан Окон может быть отстранён от участия в Гран-при Канады из-за столкновения с напарником Пьером Гасли на этапе в Монако.