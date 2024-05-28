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«Обидно и досадно». Норрис на примере Сайнса в Монако — о правиле красных флагов в Ф-1

«Обидно и досадно». Норрис на примере Сайнса в Монако — о правиле красных флагов в Ф-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о возможности гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса вернуться на третье место на рестарте Гран-при Монако, которую он получил после красных флагов. Испанец проколол шину в борьбе с товарищем Норриса по команде Оскаром Пиастри и остановился на трассе в четвёртом повороте.

«Здесь всегда весело гонять. Но в ситуации с красными флагами в начале ничего не поделаешь. Немного обидно. Досадно, что он вернул третье место, ведь это отбросило меня на четвёртое. В таких ситуациях можно как оказаться в выигрыше, так и в проигрыше. Мы из-за этого проиграли, а Карлосу повезло больше всех. После я уже ничего не мог поделать, мы просто медленно ехали до финиша», – приводит слова Норриса Racingnews365.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире:

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