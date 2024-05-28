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В Porsche официально представили первую гибридную версию 911

В Porsche официально представили первую гибридную версию 911
Гибридный Porsche 911 Carrera GTS
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Компания Porsche официально представила первую гибридную версию спорткара 911 — Porsche 911 Carrera GTS с 3,6-литровым двигателем в основе силовой установки.

Гибридный Porsche 911 Carrera GTS

Гибридный Porsche 911 Carrera GTS

Фото: Porsche

До 100 км/ч новинка разгоняется за три секунды и способна развивать 312 км/ч. Создатели отмечают, что при создании гибридной 911 Carrera GTS активно применялся опыт, полученный в работе с гибридными двигателями в гонках.

3,6-литровый гибридный двигатель 911 Carrera GTS

3,6-литровый гибридный двигатель 911 Carrera GTS

Фото: Porsche

Мощность у 3,6-литрового ДВС Porsche 911 Carrera GTS составляет 357 кВт (485 л. с.), а вместе с гибридной составляющей отдача силовой установки достигает 398 кВт (541 л. с.). В версии 911 Carrera ДВС будет чуть меньше — объёмом три литра, а его мощность вместе с гибридом составит 290 кВт (394 л. с.).

Интерьер гибридного Porsche 911 Carrera GTS

Интерьер гибридного Porsche 911 Carrera GTS

Фото: Porsche

Добавим также, что ранее стало известно, что гибридная Porsche 911 Carrera GTS проехала круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 7.16,934 — на 8,7 секунды быстрее предыдущей модели без гибрида.

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