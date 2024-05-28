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«Отличная возможность». Глок назвал команду Ф-1, куда мог бы перейти Мик Шумахер

«Отличная возможность». Глок назвал команду Ф-1, куда мог бы перейти Мик Шумахер
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Бывший немецкий пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о шансах своего соотечественника Мика Шумахера вернуться в «Королевские гонки». Глок высказался о ситуации в команде «Альпин», где, как сообщалось ранее, гонщик Эстебан Окон может быть отстранён от участия в Гран-при Канады из-за столкновения с напарником Пьером Гасли на этапе в Монако.

«Мне кажется, между Оконом и Гасли есть разногласия. Ни один из них не доволен своим положением в «Альпин». Вот почему у Мика есть отличная возможность. Он просто должен продолжать впечатлять своими выступлениями в WEC, постараться не сдаваться и показать, на что способен. Только так он сможет попасть в кокпит в следующем году. Я надеюсь, что у него получится. Он этого заслуживает», — приводит слова Глока Daily Record.

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