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Вассёр: отсутствие победы в Монако годами лежало на плечах Леклера тяжёлым грузом

Вассёр: отсутствие победы в Монако годами лежало на плечах Леклера тяжёлым грузом
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр похвалил Шарля Леклера за то, что тому удалось справиться с давлением во время гонки Гран-при Монако.

«В том году Шарль был нервным с самого начал уикенда. Однако в этом сезоне он был гораздо более расслаблен, начиная с первого круга первой тренировки. Шарль просто был на высоте. Даже когда в первом сегменте у нас возникла проблема с пластиковым пакетом, застрявшим в переднем антикрыле, он смог сохранить полное спокойствие. Эта гонка была не самой захватывающей в сезоне, но после красного флага мы знали, что должны проехать 76 кругов на одном и том же комплекте шин.

Благодаря этой победе теперь люди перестанут каждый год спрашивать, что может произойти в следующем году, что произойдёт на этой неделе. Всё это позади. Но мне кажется, что это было важно. Отсутствие победы в Монако годами лежало на его плечах тяжёлым грузом. Не было сомнений, что это давило на Шарля. Теперь, скорее всего, он сделает шаг вперёд в плане уверенности в себе», — приводит слова Вассёра пресс-служба Формулы-1.

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