Окон готов учиться у более опытного Переса

Новобранец «Форс Индия»отметил опыт своего напарникаи заявил о своей готовности учиться у него.«Перес — очень опытный пилот. То, что он сделал для этой команды, — очень здорово. Он так помог ей продвинуться вперёд и много достиг с ней. Мне многому предстоит поучиться у него, особенно на первых тестах. Очень важно будет следить за тем, что он будет делать, чтобы увидеть, как он общается с командой, как пытается добиться успеха с машиной.Так что это будет приятно и весело для меня. Моя личная цель — выйти на свой темп. Я оцениваю тесты как возможность обучения», — приводит слова Окона F1i.